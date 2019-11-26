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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6182
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
когда личка будет заполнена н


в чем проблема удалить сообщения из лички?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//в чем проблема удалить сообщения из лички//




Немогу) каждое письмо мне дорого)


Шучу,не заметил просто что есть функция удаления,сейчас почищу) спасибо
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь народу на форуме стало значительно меньше.В чём причина интересно.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уезжают люди в другие города,страны,там их ждут новые форумы
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1337
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.11.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а вы сразу так их подрезали - бред,помойка,подонки.



Что за интерпретация? Как будто я хотела ИХ уесть... К ним моё мнение не имеет отношения, отношение к предложению
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
И да, никакой дифференциации по цвету штанов, кроме той, что вызвана степенью дисциплинированности пользователей не будет. Для нас не имеет значения, где живут наши читатели. Никогда не имело и иметь не будет.

Прошу принять мои извинения!
:oops:
Осознавая незыблемость правил НГ, я предложил сие, не с целью их изменения. А с целью подчеркнуть двойные стандарты некоторых патриотически настроенных форумчан. Заранее зная Вашу твердую, по этому вопросу, позицию.
Поэтому и привёл градацию из 3, а не из 2. Как они считают правильным.
Прошу прощение!
Но, только за это!
;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1337
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.11.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
смотрим данные в той-же Вике: у США протяженность дорог 6 733 024 км. на 1 месте в мире. Россия 1 529 400 км на 5 месте, раза 4 меньше чем в США. Казахстан 91 563 км. на 52 месте. Следует учитывать, что территории разные.


Следует учитывать также плотность населения: В США - 32 чел на кв.км,Россия - 8,56 чел., Казахстан - 6,71. Естественно, что в густонаселённые места будет строится больше дорог.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4041
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Прошу принять мои извинения!

Да не раскланивайтесь вы так! :lol:
Всё уже на десять шагов, как минимум, просчитано. ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4041
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перейду во флуд.
Цитата:
Сталкер: в светском государстве при его силах не может быть религиозного храма.

А как же Карфаген?
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* Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же Карфаген?

А Карфаген должен быть разрушен! :lol: :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6182
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Пост за № 6370: у США протяженность дорог 64 285 009 км.
Протяженность дорог у США 6 733 024 км.


коррективы введи с свой расчет.
2800 лет у тебя было при 64 285 009.
а то протяженность дорог уменьшил десять раз,
а с 2800 лет продолжаешь носиться по веткам.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6182
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем более Казахстан тут нельзя сравнивать,
или коэффициент вводить какой то.
потому что передвижение на лошади по степи в приоритете.
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.11.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: камня на камне не оставлю от идеи союза государства с религией

А на День благодарения у Вас выходной, индейку с клюквенным соусом откушиваете? ;-) Изначально религиозный праздник (истоки - от мореплавателя, который "воздал Господу благодарность за спасение", в 20-м веке суть изложили как "общая благодарность всемогущему Господу за милости, которыми он награждает жителей Канады"), позже превратился в общенациональный праздник. Чем не союз государства с религией? Так что у Вас поближе есть поле для "камнеразвалительной" деятельности, начните с этого ;-) :-) Свой Карфаген)
Если не сложно - нам скидывайте эпизоды своих "баттлов", как Сталкер. Интересно же)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
коррективы введи с свой расчет. 2800 лет у тебя было при 64 285 009. а то протяженность дорог уменьшил десять раз, а с 2800 лет продолжаешь носиться по веткам.


Расчёты правильные, в посте за № 6375 исправил, цитирую: Получается строится примерно 1820 км. в год строится.Теперь смотрим данные в той-же Вике: у США протяженность дорог 6 733 024 км. на 1 месте в мире. Россия 1 529 400 км на 5 месте, раза 4 меньше чем в США.

Протяженность дорог США 6 733 024 км. отнимаем протяженность дорог РФ 1 529 400 км. получается 5 203 624 км. делим на годовой объем 1820 км. равно более 2 859 лет.

В России ежедневно строится 5 километров дорог и ремонтируется 75 километров.

Подробнее здесь: https://rueconomics.ru/416907-putin-nazval-skorost-stroitelstva-avtodorog-v-rossii
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4294
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Не сомневайтесь, я выражаю свое недовольство союзом религии и светского государства при любом удобном поводе. Особенно в Канаде.
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