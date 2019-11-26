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§ NG.kz
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Передача Посольству России в РК кисета, наполненного землёй с мест захоронения солдат, которые умерли от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях на территории Костанайской области, состоялась сегодня, 26 ноября.
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§ Yorik
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: Yorik, 27.11.2019 - 10:49]
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