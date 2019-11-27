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≡ Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внуки Владимира Федосеева пришли вместе с ним во фронт-офис департамента полиции Костанайской области, чтобы поблагодарить участкового инспектора Кайрата Шалгинбаева, который задержал одного из подозреваемых.
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§ Сабыр
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже что план задержания был неудачным :lol: раз бегал в носках по двору
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