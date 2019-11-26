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Куратор темы: yudjin
§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6236
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.11.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Тема озеленения и якобы уходных работ за зелёными насаждениями нашего города в последние два-три года особо будоражит умы, сердца жителей и... кошелёк Костаная. Акимат внушает горожанам, что пилить - это полезно! При этом признавая ошибки и не замечая гибели деревьев после кронирования. Горожане, расколовшись на два лагеря, спорят в соцсетях и на форумах о эстетическом виде столбов, забывая о роли деревьев в городе.

По осени принято считать цыплят. А я предлагаю в этой специальной ветке форума отслеживать то, что было сделано за последнее время на улицах: что получилось, что погибло, что прижилось...
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§ abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы ветку про дороги)
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6236
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А начать хотелось бы с ...поэзии.
Стихотворение Некрасова "Крестьянские дети" в виде адаптированного ремейка родилось после увиденного на улице Баймагамбетова.
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§ Козлов я
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.11.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Coopidon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Еще бы ветку про дороги)

Про дороги, уважаемый Бегунок, доступно, со ссылками, обозначил.
Казахстан впереди России, по километрам на душу населения.
Подождем, возможно, он даст подробный расширенный комментарий.
Что ещё?
Можете сами создать ветку про дороги.
Или у вас Гугол отобрали на ночь?
:-o
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§ drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17932
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя улица, Ashausener Strasse, в октябре 2018 года.

Это самая длинная улица в деревне, 2.5 км.
Вот такие деревья стоят, на всём её протяжении... :lol:
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§ elektron
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4041
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да ты не как к Канаду переехал, с Максом по соседству теперь не бось? :lol: ;-)
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6236
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.11.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это самая длинная улица в деревне, 2.5 км. Вот такие деревья стоят,

У нас тоже есть чем "гордиться"....самая длинная улица Костаная
Оболваненный проспект Абая... на всём протяжении:
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* alex_60
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6182
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это самая длинная улица в деревне, 2.5 км. Вот такие деревья стоят, на всём её протяжении.


путаешь. это не деревья вдоль дороги,
а дорога в лесу.
разные вещи.
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6236
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.11.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Март и начало апреля в этом году ознаменовались большим городским лесоповалом. Под пилу попали не только городские, но и загородные никому не мешающие посадки... ни машинам, ни энергетикам, ни рекламщикам...
Помните это знаменитоеполотно, репродукция которого обошла все ватсапы?


Трасса шокировала не только грачей, но жителей:


Природа берет своё... очухавшись столбы начали скудно обрастать порослью:
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* alex_60
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6182
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скорей бы уж актюбинские свалили.
следующие может хоть пилить деревья перестанут.
если останутся деревья еще конечно.
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§ Kairat stayer
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Про дороги, уважаемый Бегунок, доступно, со ссылками, обозначил. Казахстан впереди России, по километрам на душу населения. Подождем, возможно, он даст подробный расширенный комментарий.


Вы в очередной раз, как всегда не поняли, там отмечалось, что наоборот Россия впереди по протяженности дорог чем Казахстан, но отстают от США на более чем 2800 лет, соответственно ссылки были приведены, чтобы не быть голословным.

Подробнее (пост № 6375) здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=6360
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§ Kairat stayer
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
на душу населения.


По дорогам отстали, а вот в рейтинге Всемирного Банка стран по уровню валового внутреннего продукта на душу населения, паритет покупательной способности, в 2018 году лидером из стран СНГ стал Казахстан, заняв 54-е место, Россия на 56, Беларусь 70 и.т.д.

Подробнее здесь: https://www.vestifinance.ru/videos/52766
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§ Vit
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8601
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.11.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Следующая чимкентская команда будет, как раз под тему переселения. Незнаю как деревья, но скорей всего местные чиновники все поголовно потеряют кресла.
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§ Козлов я
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.11.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
наоборот Россия впереди по протяженности дорог чем Казахстан, но отстают от США на более чем 2800 лет
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