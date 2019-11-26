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Ольга Колоколова:
И да, никакой дифференциации по цвету штанов, кроме той, что вызвана степенью дисциплинированности пользователей не будет. Для нас не имеет значения, где живут наши читатели. Никогда не имело и иметь не будет.
Прошу принять мои извинения!
Осознавая незыблемость правил НГ, я предложил сие, не с целью их изменения. А с целью подчеркнуть двойные стандарты некоторых патриотически настроенных форумчан. Заранее зная Вашу твердую, по этому вопросу, позицию.
Поэтому и привёл градацию из 3, а не из 2. Как они считают правильным.
Прошу прощение!
Но, только за это!