Цитата: Ольга Колоколова:

И да, никакой дифференциации по цвету штанов, кроме той, что вызвана степенью дисциплинированности пользователей не будет. Для нас не имеет значения, где живут наши читатели. Никогда не имело и иметь не будет.

Прошу принять мои извинения!



Осознавая незыблемость правил НГ, я предложил сие, не с целью их изменения. А с целью подчеркнуть двойные стандарты некоторых патриотически настроенных форумчан. Заранее зная Вашу твердую, по этому вопросу, позицию.

Поэтому и привёл градацию из 3, а не из 2. Как они считают правильным.

Прошу прощение!

Но, только за это!

