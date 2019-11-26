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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё на дисерты,конфеты сделаю обзор.
Работу Дракона делаю очень подробно :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17932
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Работу Дракона делаю очень подробно

Давай, давай, Лилли. Работай... :lol: :lol: :lol:
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§ Coopidon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
щё на дисерты,конфеты сделаю обзор. Работу Дракона делаю очень подробно

Я извиняюсь узнать!
Лиля!
Я вам сделаю вопрос, но ви не обижайтесь!
И где это в Костанае такие цены?
Где я могу найти это роскошное изобилие?
Вы не говорите за всех, пишите лично мне в личку.
Буду вам всегда обязан, если оно вам надо!

:oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
И где это в Костанае такие цены?Где я могу найти это роскошное изобилие?

Чем вы читаете? :lol: :lol: :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А мяско было из фотоальбома едаГДР2019/ноябрь/мясоГДР/фоткидлявыкладываниявинтернет ? :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из /фоткаласама или из /скачаласинтернета :lol:
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§ Coopidon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чем вы читаете?

Когда, где!
Если у меня очки, я читаю сам.
Если я не здесь, то я смотря куда.
Но когда я читаю, я иногда вижу буквы, а иногда цифры.
Я чувствую от вас подкол, но не пойму в какое место меня.
Вы с какой целью интересуетесь?
Я смотрю в личку, а там от вас ничего нет!
И я не понимаю сколько мне ждать. Когда мне придёт от вас награда за мой вопрос?
Мне уже спать! А я все ещё жду!
И как мне ещё долго терпеть ваше внимание?
:-o
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я смотрю в личку, а там от вас ничего нет

Я пишу только умным или красивым
Вы чьих будете? :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вы чьих будете?

Лили, ну не каждый же может разорваться. :lol: :-P
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§ Coopidon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.11.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я пишу только умным или красивым Вы чьих будете?

Ой!
Я такой умный!
И от этого ещё красивей становлюсь!
Приходится в подвале прятаться, чтоб никого не ослеплять.
Красотой.
Так што все условия совпали.
Ис двух альтернативных вариантов, выбора у вас неееету.
:-o
А ежли вы мне пеняте как я восхитился вашей дырчатой ночнушкой, то я тогда красивый был.
А ум, я АИ-95 одалживал (о чем горько сожалею и раскаиваюсь). Больше не дам.
Он и без оного пишет не впопад чего не попадя.
:-o
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