Coopidon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2874





(Полноправные пользователи) Сообщений: 284

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:41 Цитата: kbkz1980:

Чем вы читаете?

Когда, где!

Если у меня очки, я читаю сам.

Если я не здесь, то я смотря куда.

Но когда я читаю, я иногда вижу буквы, а иногда цифры.

Я чувствую от вас подкол, но не пойму в какое место меня.

Вы с какой целью интересуетесь?

Я смотрю в личку, а там от вас ничего нет!

И я не понимаю сколько мне ждать. Когда мне придёт от вас награда за мой вопрос?

Мне уже спать! А я все ещё жду!

И как мне ещё долго терпеть ваше внимание?

