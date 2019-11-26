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Сталкер:
что эта мечеть именно как храм
Ну все вопросы к обществу мусульман в России, кстати не маленькое оно. Цитата:
Сталкер:
Поэтому ссылку и закрепил
До того уже было ознакомился. Так что не удивили, ждал реакции. Цитата:
Сталкер:
А лично я с этим утверждением не согласен вот... По причинам, указанном в Конституции...
А причём здесь конституция. ущемлений нет права имеют все.
//Ну все вопросы к обществу мусульман в России, кстати не маленькое оно//Цитата:
Сталкер:
а где мечеть?
И сного, читаем выше. Ещё вопросы есть?
Если Православная церковь, никого не ущемляя в правах на посещения и отдания чести, павшим в ВОВ решила построить и храм, что плохого. Я сам не верующий. Но чту память павшим в ВОВ. И не бегу не спрашиваю у соседа, если он себе котедж построил, почему он не построит и для меня такойже?