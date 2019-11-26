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≡ Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Передача Посольству России в РК кисета, наполненного землёй с мест захоронения солдат, которые умерли от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях на территории Костанайской области, состоялась сегодня, 26 ноября.
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§ abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:10
Комментарий удален модератором.
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§ Сталкер
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как жарко тут... :-o
Если строит храм патриархат - то это одно, а если государство инициировало или каким-либо образом благоволило - то это другое. В таком случае вопрос про "Мечеть Победы в Казани" или даже в Питере - очень даже правильный и вполне уместный.

Государство не должно и не может (светское если оно), отдавать предпочтение какой-либо конкретной религии (Российская Империя светской не была).

Но сама идея строительства - вполне понятна. Непонятна тут лишь роль светского государства (на то оно и светское, чтобы не было религиозной розни, так как у многонационального и многоконфессионального государства почти нет выбора, кроме как быть светским)...
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§ abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:39
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.11.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В религиозный храм,при чем определенной конфессии религиозный храм,

Опять лишь бы что ляпнуть? :-x
Храм вооружённых сил России. Не нужно додумывать и придумывать.
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§ Сталкер
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Храм вооружённых сил России

Есть "Мечеть вооружённых сил России"?
Если вооружённые силы светского государства имеют православный храм, то светское ли оно?

«Мы очень надеемся, что будет принято решение и о строительстве мечети рядом с будущим православным храмом, потому что велика роль людей, исповедовавших другие религии, в Великой Отечественной войне, и сегодня в Сирии служат мусульмане и представители других религий»...

Вот о чём девяносто пятый говорил. Очень правильно и по делу вообще, на мой взгляд, писал... Даже не понял, за что прям все так на него и комменты почикали :lol: :lol:
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§ elektron
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.11.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Вот о чём девяносто пятый говорил

Ну а смысл, создания мечети? Купидон вроде озвучивал, что имеется
Цитата:
Coopidon: Например, Мемориальная мечеть на Поклонной горе. При открытии, кстати, 1 присутствовал

Да и не в том же суть, что православный. Главное, что в честь воинов во Второй Мировой.
А войти туда может каждый, Таноми уже озвучивала. И не к месту юродствовать. Что не ясно, можно спросить открыто.
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§ Сталкер
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.11.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мемориальная мечеть на Поклонной горе

Я вот не знал, что эта мечеть именно как храм воинам ВОВ или как главная мечеть ВС РФ... Прям новость для меня. Поэтому ссылку и закрепил, что на фоне строительства главного храма ВС РФ мусульмане высказались в 2018 году - значит, нужна и такая же мечеть... Всё ясно и понятно тут.

Цитата:
elektron:
Да и не в том же суть, что православный.

А лично я с этим утверждением не согласен вот... По причинам, указанным в Конституции...

[Исправлено: Сталкер, 26.11.2019 - 23:58]
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§ Сталкер
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.11.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
смысл, создания мечети

Смысл в том, что если государство создаёт при своих силах храм, другие спрашивают - а где мечеть? Или это бессмысленно вопрошать им? :-o И до розни недалеко будет, если так подходить к столь серьёзному вопросу. И ответ: есть храм - все могут войти, не ответ же.
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§ maxsaf
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разделяю точку зрения Абайки и Сталкера. Лишь из уважения к памяти солдат не буду тут разводить дискуссию по этому поводу. В любой другой теме - камня на камне не оставлю от идеи союза государства с религией.
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§ elektron
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
что эта мечеть именно как храм

Ну все вопросы к обществу мусульман в России, кстати не маленькое оно. Цитата:
Сталкер:
Поэтому ссылку и закрепил

До того уже было ознакомился. Так что не удивили, ждал реакции. 8-) Цитата:
Сталкер:
А лично я с этим утверждением не согласен вот... По причинам, указанном в Конституции...

А причём здесь конституция. ущемлений нет права имеют все.
//Ну все вопросы к обществу мусульман в России, кстати не маленькое оно//Цитата:
Сталкер:
а где мечеть?

И сного, читаем выше. Ещё вопросы есть?
Если Православная церковь, никого не ущемляя в правах на посещения и отдания чести, павшим в ВОВ решила построить и храм, что плохого. Я сам не верующий. Но чту память павшим в ВОВ. И не бегу не спрашиваю у соседа, если он себе котедж построил, почему он не построит и для меня такойже? :-x
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§ kbkz1980
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.11.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни лезу ни в религию ни в военные действия.
Но Сталкер здесь ответил по существу.
Абайкина зря помазали.
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§ elektron
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Разделяю точку зрения Абайки и Сталкера

Я нет. 8-) Цитата:
maxsaf:
Лишь из уважения к памяти солдат не буду тут разводить дискуссию

Согласен, тоже удаляюсь
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§ Сталкер
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А причём здесь конституция. ущемлений нет права имеют все.

Ещё как причём. И ого-го-го как она тут причём! Я бы сказал, что только она и причём.

Не хочу заниматься изложением и толкованием положений Конституции и разъяснений светскости государства и уж тем более, тоже соглашусь с maxsaf, что не стоит углубляться в полемику (высказываться о вреде и опасности нарушения самого незыблемого принципа светскости государства в многоконфессиональной стране...)

Суть же я своего мнения изложил: в светском государстве при его силах не может быть религиозного храма. Иначе либо оно уже не светское, либо нарушается конституционное уложение (и могут быть последствия). Либо надо как-то юлить и крутить и при этих же силах государства строить равнозначные храмы других конфессий...
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§ Сталкер
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже уйду...
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