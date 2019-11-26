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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
когда личка будет заполнена н


в чем проблема удалить сообщения из лички?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//в чем проблема удалить сообщения из лички//




Немогу) каждое письмо мне дорого)


Шучу,не заметил просто что есть функция удаления,сейчас почищу) спасибо
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь народу на форуме стало значительно меньше.В чём причина интересно.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уезжают люди в другие города,страны,там их ждут новые форумы
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1337
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.11.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а вы сразу так их подрезали - бред,помойка,подонки.



Что за интерпретация? Как будто я хотела ИХ уесть... К ним моё мнение не имеет отношения, отношение к предложению
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
И да, никакой дифференциации по цвету штанов, кроме той, что вызвана степенью дисциплинированности пользователей не будет. Для нас не имеет значения, где живут наши читатели. Никогда не имело и иметь не будет.

Прошу принять мои извинения!
:oops:
Осознавая незыблемость правил НГ, я предложил сие, не с целью их изменения. А с целью подчеркнуть двойные стандарты некоторых патриотически настроенных форумчан. Заранее зная Вашу твердую, по этому вопросу, позицию.
Поэтому и привёл градацию из 3, а не из 2. Как они считают правильным.
Прошу прощение!
Но, только за это!
;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1337
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.11.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
смотрим данные в той-же Вике: у США протяженность дорог 6 733 024 км. на 1 месте в мире. Россия 1 529 400 км на 5 месте, раза 4 меньше чем в США. Казахстан 91 563 км. на 52 месте. Следует учитывать, что территории разные.


Следует учитывать также плотность населения: В США - 32 чел на кв.км,Россия - 8,56 чел., Казахстан - 6,71. Естественно, что в густонаселённые места будет строится больше дорог.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Прошу принять мои извинения!

Да не раскланивайтесь вы так! :lol:
Всё уже на десять шагов, как минимум, просчитано. ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перейду во флуд.
Цитата:
Сталкер: в светском государстве при его силах не может быть религиозного храма.

А как же Карфаген?
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 27.11.19 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же Карфаген?

А Карфаген должен быть разрушен! :lol: :lol:
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Страница 431 из 431«1...429430431
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