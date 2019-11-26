yudjin Костанай кронированный. Ветка о ветках. #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6234

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:30

Тема озеленения и якобы уходных работ за зелёными насаждениями нашего города в последние два-три года особо будоражит умы, сердца жителей и... кошелёк Костаная. Акимат внушает горожанам, что пилить - это полезно! При этом признавая ошибки и не замечая гибели деревьев после кронирования. Горожане, расколовшись на два лагеря, спорят в соцсетях и на форумах о эстетическом виде столбов, забывая о роли деревьев в городе.



По осени принято считать цыплят. А я предлагаю в этой специальной ветке форума отслеживать то, что было сделано за последнее время на улицах: что получилось, что погибло, что прижилось...