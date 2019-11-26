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Куратор темы: yudjin
§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6234
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.11.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Тема озеленения и якобы уходных работ за зелёными насаждениями нашего города в последние два-три года особо будоражит умы, сердца жителей и... кошелёк Костаная. Акимат внушает горожанам, что пилить - это полезно! При этом признавая ошибки и не замечая гибели деревьев после кронирования. Горожане, расколовшись на два лагеря, спорят в соцсетях и на форумах о эстетическом виде столбов, забывая о роли деревьев в городе.

По осени принято считать цыплят. А я предлагаю в этой специальной ветке форума отслеживать то, что было сделано за последнее время на улицах: что получилось, что погибло, что прижилось...
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§ abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы ветку про дороги)
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6234
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А начать хотелось бы с ...поэзии.
Стихотворение Некрасова "Крестьянские дети" в виде адаптированного ремейка родилось после увиденного на улице Баймагамбетова.
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§ Козлов я
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.11.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Coopidon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Еще бы ветку про дороги)

Про дороги, уважаемый Бегунок, доступно, со ссылками, обозначил.
Казахстан впереди России, по километрам на душу населения.
Подождем, возможно, он даст подробный расширенный комментарий.
Что ещё?
Можете сами создать ветку про дороги.
Или у вас Гугол отобрали на ночь?
:-o
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§ drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17932
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя улица, Ashausener Strasse, в октябре 2018 года.

Это самая длинная улица в деревне, 2.5 км.
Вот такие деревья стоят, на всём её протяжении... :lol:
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§ elektron
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да ты не как к Канаду переехал, с Максом по соседству теперь не бось? :lol: ;-)
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