Цитата: Сталкер:

что эта мечеть именно как храм

Ну все вопросы к обществу мусульман в России, кстати не маленькое оно. Цитата: Сталкер:

Поэтому ссылку и закрепил

До того уже было ознакомился. Так что не удивили, ждал реакции. Цитата: Сталкер:

А лично я с этим утверждением не согласен вот... По причинам, указанном в Конституции...

А причём здесь конституция. ущемлений нет права имеют все.

//Ну все вопросы к обществу мусульман в России, кстати не маленькое оно//Цитата: Сталкер:

а где мечеть?

И сного, читаем выше. Ещё вопросы есть?

Если Православная церковь, никого не ущемляя в правах на посещения и отдания чести, павшим в ВОВ решила построить и храм, что плохого. Я сам не верующий. Но чту память павшим в ВОВ. И не бегу не спрашиваю у соседа, если он себе котедж построил, почему он не построит и для меня такойже?