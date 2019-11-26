Сталкер Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 281

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:21 Как жарко тут...

Если строит храм патриархат - то это одно, а если государство инициировало или каким-либо образом благоволило - то это другое. В таком случае вопрос про "Мечеть Победы в Казани" или даже в Питере - очень даже правильный и вполне уместный.



Государство не должно и не может (светское если оно), отдавать предпочтение какой-либо конкретной религии (Российская Империя светской не была).



Но сама идея строительства - вполне понятна. Непонятна тут лишь роль светского государства (на то оно и светское, чтобы не было религиозной розни, так как у многонационального и многоконфессионального государства почти нет выбора, кроме как быть светским)...