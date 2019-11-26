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≡ Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Передача Посольству России в РК кисета, наполненного землёй с мест захоронения солдат, которые умерли от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях на территории Костанайской области, состоялась сегодня, 26 ноября.
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* abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:10
Комментарий удален модератором.
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§ Сталкер
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как жарко тут... :-o
Если строит храм патриархат - то это одно, а если государство инициировало или каким-либо образом благоволило - то это другое. В таком случае вопрос про "Мечеть Победы в Казани" или даже в Питере - очень даже правильный и вполне уместный.

Государство не должно и не может (светское если оно), отдавать предпочтение какой-либо конкретной религии (Российская Империя светской не была).

Но сама идея строительства - вполне понятна. Непонятна тут лишь роль светского государства (на то оно и светское, чтобы не было религиозной розни, так как у многонационального и многоконфессионального государства почти нет выбора, кроме как быть светским)...
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