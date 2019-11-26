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§ NG.kz
Чай и кофе подорожали в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщается, что в январе-октябре 2019 года чай подорожал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сразу на 10 процентов, а кофе - на 4,4 процента. Среди крупных городов и мегаполисов страны дороже чай обходился жителям Алматы, Караганды и Костаная.
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§ ACROS
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
ACROS


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Сообщений: 16
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахские власти утверждают , причем постоянно, как мантру: кризис, кризис, кризис, причем что бы СЕБЯ как то обелить или что бы что то сделать НЕХОРОШЕЕ - якобы МИРОВОЙ КРИЗИС. Со времен советской политэкономии я знаю: что кризис - это спад производства, свой товар производитель не может продать по дорогой цене (потому что КРИЗИС и все стали бедными, неплатежеспособными) поэтому что бы покрыть свои затраты и сработать в ноль он снижает реализационную цену до её себестоимости.Потом: топтание на месте; оживление и подъем.Затем снова по кругу. Это цикл. Значит: повсеместно товары должны УПАСТЬ в цене. Если же ТОВАРЫ ПОСТОЯННО растут в ЦЕНЕ, значит НИКАКОГО кризиса НЕМА. Вот собрались на 10 тенге поднять цену бензина.ГСМ сидит в цене любого товара в чистом виде или в виде транспортных затрат до 30% как миниум. Министр Даленов утверждает что повышение бензина НИКОИМ образом не потянет за собой цепочку увеличения стоимости товаров. Или он плохо знает своеобразности казахской экономики, или же ОН не совсем экономист, а просто МИНИСТР. Насколько я помню, в предыдущие годы, даже мало мальское подорожание бензина автоматически влекло подорожание всех товаров и услуг.И причина поднятия цены: якобы массовая скупка приграничными россиянами дешевого казахского бензина - это словесный шелуха для оправдания поднятия цены. Кто то кому то сделал УСЛУГУ, и элементарно надо ОТБИТЬ БАБКИ.
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§ юля елиссева
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1427
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.11.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо заключить с индусами, цейлонцами, кенийцами, китайцами, бразильцами, колумбийцами и прочими поставщиками чая и кофе меморандум о сдерживании цен. Запретить им гадам цену повышать! А также обязать их в привозить чай и кофе на ярмарки и продавать по цене на 20% ниже рыночной! А то понимаешь, купишь на ярмарке "ляжку самки конины", сваришь из нее беш, а чтобы потом шай пить, денег не хватит.
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* Coopidon
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
А то понимаешь, купишь на ярмарке "ляжку самки конины", сваришь из нее беш, а чтобы потом шай пить, денег не хватит.

Езжайте в Кокшетау, там чай на 600 тенге дешевле.

8-)
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* kbkz1980
Чай и кофе подорожали в Казахстане
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 22:25
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