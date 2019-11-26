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§ NG.kz
МНЭ: Повышение ставки акциза не означает, что цена на бензин обязательно повысится
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики (МНЭ) Азамат Амрин прокомментировал повышение ставки акциза на бензин с января 2020 года.
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§ сайлау курманов
Re: МНЭ: Повышение ставки акциза не означает, что цена на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3281
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Ливане во времена Каддафи говорят бензин стоил дешевле минеральной воды. Трудно поверить
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* Coopidon
Re: МНЭ: Повышение ставки акциза не означает, что цена на...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На мой взгляд, цена напрямую на 10 тенге увеличиваться не будет

Напрямую- не будет.
А не напрямую?
Это как?
:-o
Цитата:
сайлау курманов:
В Ливане во времена Каддафи

Все таки в Ливии
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