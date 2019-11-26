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§ NG.kz
«Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» - Василий Розинов на допросе в суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обвиняемый в мошенничестве основатель группы компаний «Иволга» был опрошен сегодня, 23 ноября. В начале процесса по ходатайству защиты к делу были приобщены документы о наградах Василия Розинова.
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§ Victor Yang
Re: «Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12173
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.11.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рассказал об объемах производства «иволговских» предприятий, которые ежегодно засевали в области 720 000 га земли, о поддержке ими социальной сферы, благоустройстве населенных пунктов, благотворительности.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36886?1574771620

Теперь понятна цель заказных статеек в Ленинском Пути.

Цитата:
- Мы еще много интересного узнаем об этом следствии, - заявил Василий Розинов

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36886?1574771620

Ну, разве что информация будет поступать из Франции...
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§ ACROS
Re: «Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» -...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если было залоговое обеспечение в виде товарного зерна ( обычно залоговое обеспечение оценивается по ставке 0,7-0,9), не проще было бы продать зерно на сумму предполагаемого кредита, и никто никому не должен был бы и этого суда не было бы. Товарное зерно - это и есть "валюта" любого сельхозпредприятия. Деньги обычно берут под залог, когда нет этой "валюты" и ввиде залога выступает: городская недвижимость, новая с/х техника. Что то непонятно.
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* Coopidon
Re: «Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» -...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно напоминает сюжет Финансиста, Теодора Драйзера.
Кто читал, меня поймёт...
:-o
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