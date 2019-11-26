ACROS Re: «Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» -... #2





(Пользователи) Сообщений: 16

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:32 Если было залоговое обеспечение в виде товарного зерна ( обычно залоговое обеспечение оценивается по ставке 0,7-0,9), не проще было бы продать зерно на сумму предполагаемого кредита, и никто никому не должен был бы и этого суда не было бы. Товарное зерно - это и есть "валюта" любого сельхозпредприятия. Деньги обычно берут под залог, когда нет этой "валюты" и ввиде залога выступает: городская недвижимость, новая с/х техника. Что то непонятно.