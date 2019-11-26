|Цитата:
abaika95:
передали не прах бойцов
Тревожить прах покойных чтобы заложить в основание здания?
Нда...
Цитата:
abaika95:
кто в курсе что теперь это нормально возводить религиозные храмы в честь вооруженных сил? То есть всех ВС и ракетных войск которые априори если будут применены даже в рамках обороны это конец всему живому на земле то против чего любая по логике мирная религия выступает
В Российской Империи при войсковых частях и соединениях присутствовал священник или часовня или даже храм. Для верующих военнослужащих.
Цитата:
abaika95:
Жду открытия в Казани мечети Победы.
Например, Мемориальная мечеть на Поклонной горе. При открытии, кстати, 1 присутствовал