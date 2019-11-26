Цитата: abaika95:

передали не прах бойцов

Тревожить прах покойных чтобы заложить в основание здания?

Нда...

Цитата: abaika95:

кто в курсе что теперь это нормально возводить религиозные храмы в честь вооруженных сил? То есть всех ВС и ракетных войск которые априори если будут применены даже в рамках обороны это конец всему живому на земле то против чего любая по логике мирная религия выступает

В Российской Империи при войсковых частях и соединениях присутствовал священник или часовня или даже храм. Для верующих военнослужащих.

Цитата: abaika95:

Жду открытия в Казани мечети Победы.

Например, Мемориальная мечеть на Поклонной горе. При открытии, кстати, 1 присутствовал

