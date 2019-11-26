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≡ Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Передача Посольству России в РК кисета, наполненного землёй с мест захоронения солдат, которые умерли от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях на территории Костанайской области, состоялась сегодня, 26 ноября.
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* abaika95
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//главного храма Вооружённых сил России//



Что простите? Нет я понимаю это акт воздаяния памяти,передали не прах бойцов
а только землю с могилы,но все же как-то что-то не того..почему именно в храм? В религиозный храм,при чем определенной конфессии религиозный храм,ничего не имею против православия но как-то это все........ и кто в курсе что теперь это нормально возводить религиозные храмы в честь вооруженных сил? То есть всех ВС и ракетных войск которые априори если будут применены даже в рамках обороны это конец всему живому на земле то против чего любая
по логике мирная религия выступает
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§ Сталкер
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.11.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и кто в курсе что теперь это нормально возводить религиозные храмы в честь вооруженных сил?

Светское государство и всё такое - забыли просто...
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§ Я
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все же как-то что-то не того

Осквернять тему вымыслами. Подленько это
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* abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Осквернять тему вымыслами//



Какими вымыслами?)
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* таноми52
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1336
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.11.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но все же как-то что-то не того..

Сформулируйте уже, что Вам не того?


почему именно в храм?


Потому что это строящийся храм ПОБЕДЫ, будет открыт 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот".Строится на пожертвования. Собрано 3 миллиарда рублей. Станет третьим по высоте из всех православных храмов мира — вместе с крестом достигнет 95 метров, выше его только храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор.А на территории разместится выставка, посвящённая истории становления российского государства и его вооружённых сил.
И замечательно, что не забывают всех причастных к этой истории воинов, не зависимо от их вероисповедания и принадлежности к постсоветским странам
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* abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//замечательно, что не забывают всех причастных к этой истории воинов, не зависимо от их вероисповедания и принадлежности к постсоветским странам//




Вот поэтому и не того.....Был бы светский храм Победы,вопросов никаких,но это блин религиозный храм при чем определенной, одной конфессии.....
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* abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//территории разместится выставка, посвящённая истории становления российского государства и его вооружённых сил.//



То есть и ракетных войск? И оружия созданного в период союза конструкторами атеистами?
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* таноми52
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1336
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Был бы светский храм Победы,вопросов никаких,но это блин религиозный храм при чем определенной, одной конфессии.....


А светские храмы бывают?

А что, церквям запрещается проявлять такие инициативы? Хотя, возможно, подобный храм строится по инициативе Минобороны РФ, который решил совместить религиозность части своих воинов с историей.
Вам мало, что православная церковь приняла здесь ВСЕХ воинов, не разделила их по конфессиям, тем самым признав эти конфессии? Вы предлагаете строить подобные храмы также мусульманам,иудеям, католикам, буддистам, растащив однополчан по конфессиям?
Какой-то форумчанин тут вопрошал:" Дядя Петя, Вы дурак?"
Думаю, и здесь этот вопрос к месту :-(
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§ alex_60
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Осквернять тему вымыслами. Подленько это

Соглашусь.
И при этом ещё включать дурку.
Низко совсем. Ниже некуда.
В такой теме.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 20:36]
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§ Я
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
Фридрих Ницше
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* abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 21:10
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провокатор он и в Африке провокатор.
Я же вчера тебе не просто так советовал заехать на сто.
Проверить тормоза.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 21:29]
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* abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 21:37
Комментарий удален модератором.
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* Coopidon
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.11.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
передали не прах бойцов

Тревожить прах покойных чтобы заложить в основание здания?
Нда...
Цитата:
abaika95:
кто в курсе что теперь это нормально возводить религиозные храмы в честь вооруженных сил? То есть всех ВС и ракетных войск которые априори если будут применены даже в рамках обороны это конец всему живому на земле то против чего любая по логике мирная религия выступает

В Российской Империи при войсковых частях и соединениях присутствовал священник или часовня или даже храм. Для верующих военнослужащих.
Цитата:
abaika95:
Жду открытия в Казани мечети Победы.

Например, Мемориальная мечеть на Поклонной горе. При открытии, кстати, 1 присутствовал
8-)
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