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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кофе зерновой

А сколько пакет весом, мне показалось маленький, поэтому я и предположил.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зато стал - стройным

Это плохо. В твоих годах.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17930
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это плохо. В твоих годах.

Мои года - моё богатство... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот про фарш.
///Фарш - наверное, самая сложная позиция в мясном магазине. Не в плане производства, естественно, а в плане отношения покупателя и продавца к этому полуфабрикату. При этом, фарш является необходимой позицией в любом мясном магазине. На ней не столько зарабатываешь, сколько высвобождаешь деньги из товара. В фарш идёт 2 вида мяса: - Фаршевое. Те куски мяса, которые получаются в процессе разделки мяса и их никуда больше не деть. - Те куски мяса, которые идут в переработку с витрины. Грубо говоря - утром выложили на витрину, на следующий день куски в переработку. Мясо не потеряло своих свойств, но потеряло товарный вид. А так как большая часть мяса идёт на кости (чтобы выгодней продать), то когда перерабатываешь кусок с витрины, он получается по себестоимости выше, чем если бы этот кусок был продан. Вот и получается, что с фарша мясной магазин, по сути, не зарабатывает, а высвобождает деньги. Я сейчас не говорю про недобросовестных продавцов, которые крутят в фарш то, что лежало на витрине по 3-4 дня и не продалось (продать ведь выгодней, чем переработать в фарш) или добавляют в фарш всё что угодно (сою, воду, клетчатку, какие-нибудь куриные желудки и т.п.). Это тоже имеет место быть. Поэтому, фарш у всех разный, хотя должен быть одинаковый.///

[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 20:55]
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* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может Дракоша на ярмарке закупается,
Цены слишком разные.
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* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Мясо на кости,по мне на фото булдыжка
Цена 9 рублёв за кг
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* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Свинина,шейная часть
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* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Фарш из му-му
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт не понял, это вместо курей
Теперь кушать будем?.
Ночью.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 21:22]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо тогда хоть запивать чем то.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17930
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Может Дракоша на ярмарке закупается,

Да, и Бюргемайстер - ходит,
и говорит продавцам, какие должны
быть цены. Но его не слушаются... :lol: :oops:
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* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 22:12
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* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 22:13
Комментарий проходит проверку.
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* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 22:16
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