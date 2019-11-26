alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2854





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6176

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:52 Вот про фарш.

///Фарш - наверное, самая сложная позиция в мясном магазине. Не в плане производства, естественно, а в плане отношения покупателя и продавца к этому полуфабрикату. При этом, фарш является необходимой позицией в любом мясном магазине. На ней не столько зарабатываешь, сколько высвобождаешь деньги из товара. В фарш идёт 2 вида мяса: - Фаршевое. Те куски мяса, которые получаются в процессе разделки мяса и их никуда больше не деть. - Те куски мяса, которые идут в переработку с витрины. Грубо говоря - утром выложили на витрину, на следующий день куски в переработку. Мясо не потеряло своих свойств, но потеряло товарный вид. А так как большая часть мяса идёт на кости (чтобы выгодней продать), то когда перерабатываешь кусок с витрины, он получается по себестоимости выше, чем если бы этот кусок был продан. Вот и получается, что с фарша мясной магазин, по сути, не зарабатывает, а высвобождает деньги. Я сейчас не говорю про недобросовестных продавцов, которые крутят в фарш то, что лежало на витрине по 3-4 дня и не продалось (продать ведь выгодней, чем переработать в фарш) или добавляют в фарш всё что угодно (сою, воду, клетчатку, какие-нибудь куриные желудки и т.п.). Это тоже имеет место быть. Поэтому, фарш у всех разный, хотя должен быть одинаковый.///



[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 20:55]