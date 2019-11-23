Цитата: abaika95:

Почему бы не огласить для общественности этих "грантоедов"?)

Если общественности интересно - пожалуйста, сайт фонда Соороса, там все они сидят, списком.

//Писать про одних известных людей этично а про других нет)// - я не про людей если что, а про действия и связанные с этим последствия обычно. А так я никогда не озвучивал, кто ко мне и с каким вопросом обращался - без согласия на то обратившегося человека. Есть рамки конфиденциальности всё таки. Мало ли какие предложения бывали... Вы сейчас как раз и предлагаете мне хайпа хапнуть таким оригинальным способом пиариться))))) А это мне совсем неинтересно...))))