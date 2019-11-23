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≡ Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 октября Центр защиты прав потребителей обратился в Генеральную прокуратуру по вопросу привлечения должностных лиц антимонопольной службы, органов местного самоуправления и ТОО "Рудненский Водоканал" к ответственности по факту незаконного отчуждения у государства, передаче АО "ССГПО" и нахождения в частной собственности ТОО "Рудненский Водоканал" комплекса водоочистных и водозаборных и иных сооружений, имеющих особое стратегическое значение по питьевому обеспечению города.
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§ maxsaf
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4289
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Так вы на другой полке пошарьте))
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§ Сталкер
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 25.11.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкер расскажите как вам предолагали "гранты и печенюшки" дюже интересно,кстати жму вам руку и хвалю за отказ)

Ну как расскажешь это? Без фамилий и имён не получится, а с ними - не этично вовсе будет. Может кому-то и кажется, что я всё всегда готов выплёскивать на публику - это ни так. Люди известные. И вы их тоже знаете.
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* abaika95
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2000
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну как расскажешь это? Без фамилий и имён не получится, а с ними - не этично вовсе будет//



Писать про одних известных людей этично а про других нет) где каверза?) Почему бы не огласить для общественности этих "грантоедов"?)
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§ Сталкер
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 25.11.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему бы не огласить для общественности этих "грантоедов"?)

Если общественности интересно - пожалуйста, сайт фонда Соороса, там все они сидят, списком.
//Писать про одних известных людей этично а про других нет)// - я не про людей если что, а про действия и связанные с этим последствия обычно. А так я никогда не озвучивал, кто ко мне и с каким вопросом обращался - без согласия на то обратившегося человека. Есть рамки конфиденциальности всё таки. Мало ли какие предложения бывали... Вы сейчас как раз и предлагаете мне хайпа хапнуть таким оригинальным способом пиариться))))) А это мне совсем неинтересно...))))
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§ Дантист
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 25.11.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а как с ответственностью человеков, незаконно передавших коммунальную собственность в частные руки? Дотянутся до них или у них крыша непротекаемая?
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§ сайлау курманов
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3281
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это было при Денинге, он доводится святому Толи шурином или свояком, точно не знаю. А этот вообще не потопляем. Помню нормальные тротуар и бордюр сначало сносил и другой клали, затем красили в разные цвета. Напротив бараках шифер перекрасили, якобы под евро
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§ Сталкер
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 25.11.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
святому Толи

Святому Сергею...
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§ denfostr
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 26.11.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История вкратце: ссгпо заимев тэц, также продающее отходы городу вдруг озадачилось стоимостью воды поставляемой водоканалом, тогда еще гос. Учреждением. На узлах учета поставили точные приборы учета. Вот, машкевич и пожаловался своему покровителю, которому он занял бабла. Покровитель разом отдал за копейки водоканал, чтобы тот не забирал у машкевича за воду баблишка. 2 трети расхода берет на себя тэц, остальное - город.
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