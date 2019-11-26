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§ NG.kz
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Передача Посольству России в РК кисета, наполненного землёй с мест захоронения солдат, которые умерли от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях на территории Костанайской области, состоялась сегодня, 26 ноября.
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* abaika95
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1995
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//главного храма Вооружённых сил России//



Что простите? Нет я понимаю это акт воздаяния памяти,передали не прах бойцов
а только землю с могилы,но все же как-то что-то не того..почему именно в храм? В религиозный храм,при чем определенной конфессии религиозный храм,ничего не имею против православия но как-то это все........ и кто в курсе что теперь это нормально возводить религиозные храмы в честь вооруженных сил? То есть всех ВС и ракетных войск которые априори если будут применены даже в рамках обороны это конец всему живому на земле то против чего любая
по логике мирная религия выступает
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§ Сталкер
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.11.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и кто в курсе что теперь это нормально возводить религиозные храмы в честь вооруженных сил?

Светское государство и всё такое - забыли просто...
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§ Я
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все же как-то что-то не того

Осквернять тему вымыслами. Подленько это
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* abaika95
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1995
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//Осквернять тему вымыслами//



Какими вымыслами?)
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* таноми52
Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.11.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но все же как-то что-то не того..

Сформулируйте уже, что Вам не того?


почему именно в храм?


Потому что это строящийся храм ПОБЕДЫ, будет открыт 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот".Строится на пожертвования. Собрано 3 миллиарда рублей. Станет третьим по высоте из всех православных храмов мира — вместе с крестом достигнет 95 метров, выше его только храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор.А на территории разместится выставка, посвящённая истории становления российского государства и его вооружённых сил.
И замечательно, что не забывают всех причастных к этой истории воинов, не зависимо от их вероисповедания и принадлежности к постсоветским странам
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