таноми52 Re: Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1335

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:51 Цитата: abaika95:

но все же как-то что-то не того..



Сформулируйте уже, что Вам не того?





почему именно в храм?



Потому что это строящийся храм ПОБЕДЫ, будет открыт 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот".Строится на пожертвования. Собрано 3 миллиарда рублей. Станет третьим по высоте из всех православных храмов мира — вместе с крестом достигнет 95 метров, выше его только храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор.А на территории разместится выставка, посвящённая истории становления российского государства и его вооружённых сил.

И замечательно, что не забывают всех причастных к этой истории воинов, не зависимо от их вероисповедания и принадлежности к постсоветским странам