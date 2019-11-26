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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4429
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот сегодня набрал кофе.

Кофе и лапса ,вот и вся наша еда :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Кофе и лапса ,вот и вся наша еда

Зато стал - стройным... :lol: :oops:
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* Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6815
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.11.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот почему, в КОстанае, ещё ниразу цену не снизили? Только - повышают.

Здесь то же самое,в любом "супере" акции каждый день есть,да чё там "суперы" даже у меня в деревне в "сельпо" акция,пиво которое вчера было по 195,сегодня по 100.
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* Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6815
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.11.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А за рупь 75 что такое?

Цитата:
drakon:
Это фарш из свинины. Вес 500 гр....

Фарш кстати как у нас цена.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вчера было по 195,сегодня по 100.

Просроченное, чтоли?... :lol: :oops:
А лапса, китайская у тебя,есть?... :oops: :-P
Скажем так - у вас в магазинах... :-o :oops:

[Исправлено: drakon, 26.11.2019 - 19:27]
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* Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6815
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.11.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Просроченное, чтоли?..

Нормальное,просрочку нельзя продавать.Цитата:
drakon:
А лапса, китайская у тебя,есть?...

Конечно есть
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Конечно есть Профайл

И покупают? И сколько она стоит?
У нас, в пакете 4 штуки,
стоит 99 центов... :lol: :oops:
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* Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6815
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.11.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И покупают? И сколько она стоит? У нас, в пакете 4 штуки, стоит 99 центов...

У меня по одной,но цена примерно такая же как у вас 100тнг\шт,есть и подешевле и подороже.
Я последний раз её наверно лет 10 назад ел,раньше даже нравилась.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то разговоры странные.
"Кофе" уценили, пополам, пошел купил на три года вперёд.
Ну типа закупил.
Что за кофе, не важно.
Хоть из помидоров.
Сколько у вас "суп" .
Какой суп, какая упаковка, чьё производство, не важно.
Лишь бы лапша было написано.
Хоть из соломы.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 19:51]
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