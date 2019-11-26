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≡ За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке трубопровода прокомментировали в "Костанай-Су"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке трубопровода прокомментировали в "Костанай-Су"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии погубленных берёз в 9-м микрорайоне Костаная, вдоль ул. Арыстанбекова, опубликовал в рубрике "Народные новости" пользователь нашего сайта yudjin. Он сообщил, что "насчитал 4 сломанных у самого корня дерева".
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§ alex_60
Re: За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обычная песня,
когда уничтожают деревья при строительстве да хоть чего,
офисов,магазинов.,парковок, таких случаях как этот.,
пусть даже по другому никак, и при этом говорят,
мы посадим в пять , десять раз больше.
но в реальности то все знают и понимают,
даже если даже в сто раз больше прутиков "где- то"
или там же навтыкают, не вырастит ничего.
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§ Козлов я
Re: За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 555
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.11.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключевое слово: Код:
Реконструкция выполняется по программе "Развитие регионов до 2020 года"


Без этого у нас оказывается и ни одного дерева не сломать! Тока со ссылкой. И тогда у тебя все руки развязаны.
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§ abaika95
Re: За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сломали деревья,очень жаль,но а как по другому сделать ремонт или строительство проводить?

Надеюсь конечно что подрядчик выполнит свое обещание и высадит те деревья о которых говорит а Юджин проконтролирует этот процесс)
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§ yudjin
За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке трубопровода прокомментировали в "Костанай-Су"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо НГ за ответ.
Сегодня утром исчезли как техника, так и валяющиеся сломанные берёзы... видимо чтобы жителей не раздражать.

Я так понимаю, под снос пойдут эти 16 берёз:

А по факту сколько будет погибших, частично переломанных, с содранной корой?

Возникает вопрос, почем не в этом более широком месте и с меньшим количеством деревьев прокладывают:


"ТОО "Астанаижкомстрой"
ну да, этим то, что зарыли, переломали и свалили...

"согласован с соответствующими службами и ГУ "Отдел ЖКХ"
Ну да Тарасов живет в 100 метрах от берёз, надеюсь будет лично бдить за высадкой в этом месте 105 деревьев.

И обещаю, я тоже прослежу за высадкой и как и. о. директора ГКП "Костанай-Су" Салимжан ДОСУМОВ будет их поливать, чтобы они выросли, а не просто были воткнуты и забыты.

[Исправлено: yudjin, 26.11.2019 - 11:49]
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§ сайлау курманов
Re: За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3278
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон по телеку показывали , техника ровно под трубу вырезает грунт и после прокладки трубы или кабеля обратно закопали. Даже не заметно. Про стали мы однако
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