yudjin За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке трубопровода прокомментировали в "Костанай-Су" #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6232

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:47 Спасибо НГ за ответ.

Сегодня утром исчезли как техника, так и валяющиеся сломанные берёзы... видимо чтобы жителей не раздражать.



Я так понимаю, под снос пойдут эти 16 берёз:



А по факту сколько будет погибших, частично переломанных, с содранной корой?



Возникает вопрос, почем не в этом более широком месте и с меньшим количеством деревьев прокладывают:





"ТОО "Астанаижкомстрой"

ну да, этим то, что зарыли, переломали и свалили...



"согласован с соответствующими службами и ГУ "Отдел ЖКХ"

Ну да Тарасов живет в 100 метрах от берёз, надеюсь будет лично бдить за высадкой в этом месте 105 деревьев.



И обещаю, я тоже прослежу за высадкой и как и. о. директора ГКП "Костанай-Су" Салимжан ДОСУМОВ будет их поливать, чтобы они выросли, а не просто были воткнуты и забыты.



[Исправлено: yudjin, 26.11.2019 - 11:49]