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§ NG.kz
Выговор за пожар в Доме культуре получил заместитель акима Карабалыкского района
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 26 ноября, на брифинге в РСК сообщил аким Карабалыкского района Нуржан УТЕГЕНОВ, отвечая на вопросы корреспондента «НГ». Пожар произошел 12 октября, в 22.18, на мероприятии в честь празднования 90-летия поселка.
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§ сайлау курманов
Re: Выговор за пожар в Доме культуре получил заместитель акима...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3278
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мне вас жаль, акимчики ни за что ни про что получают выговор
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§ midzhe
Re: Выговор за пожар в Доме культуре получил заместитель акима...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 26.11.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен! Каждый должен нести и ощущать ответственность! А самое главное не забывать об этом!
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