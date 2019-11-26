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§ NG.kz
Три реанимобиля передали подстанции скорой неотложной помощи Рудного
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный врач областной станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД отмечает, что Рудный - это первая ласточка. "Следующие на очереди - моногорода Житикара и Лисаковск, а после укомплектуем сельские подстанции", - сообщила она.
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§ midzhe
Re: Три реанимобиля передали подстанции скорой неотложной помощи...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 26.11.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КРУТО! Вот же! Ну вот же хорошие новости! Молодцы!
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