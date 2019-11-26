|Цитата:
abaika95:
врачей?
врачи лечат, ведут приемы,делают операции.
все под контролем.
Цитата:
abaika95:
Продавцов,
продавцы продают, иначе не получат зп.
Цитата:
abaika95:
сантехников и электриков
эти ремонтируют, чтобы вода бежала из крана и свет был.
не отремонтируют, хлеб с маслом кушать не будут.
Цитата:
abaika95:
журналистов
пишут статьи. выезжают на место событий, делают репортажи.
что "делают" госслужашие, я не знаю,
слышал краем уха, что определяют частным хозяйствам,
когда им сеять и убирать урожай,к примеру.
к примеру.
бумажки носят из кабинета в кабинет.
просьба не отвечать, чтобы круги не нарезать.
[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 11:34]