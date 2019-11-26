ACROS Re: Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим #2





(Пользователи) Сообщений: 14

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:07 Неужели в правительстве нет дел ПОВАЖНЕЙ чем решать вопрос о ЛИЧНЫХ телефонах рядовых служащих ?? Этот министр, зять небезизвестного К.Мами,( заметил: самые "толковые" вопросы поднимают или чьи то зятья или дети одноклассников) лучше бы решал вопросы обеспечения сел и школ, хотя бы Костанайской области, широкополосным Интернетом.Если во время совещания кто то кого то снял на камеру и выставил в Инет, то это прежде всего вопросы морально-нравственные, и тут поле деятельности комиссий по этике.Одним запретом и "не пущать" этот министр ничего не добьется.