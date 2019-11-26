abaika95 Re: Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1991

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:28 У нас если что то не решается в пользу обиженных родителей сразу считается некомпетентностью госорганов а то что в этой ситуации есть и вторая сторона которая тоже стоит на своей "правде" этого никто в расчет не берет,впринципе как всегда,"я всегда прав потомучто-потомучто"





Цитата-//Своей вины педагог не признала и стала обращаться во все инстанции, чтобы восстановиться на работе//



Педагог также может накатать заявления во все инстанции за неправомерное увольнение с работы что она наверно и сделала,раз ее восстановили и если ее уличили за шлепаньем детей по попе и не доказана вина в причинении вреда здоровью тут хоть в лепешку разбейся трудно будет доказать что она "изверг" и не может работать с детьми

Можно конечно на психологической стороне вопроса выехать если психолог докажет что ребенок получил псих.травму,ну так тогда можно половину воспитателей и педагогов в школах поувольнять,удобная лазейка получиться ИМХО