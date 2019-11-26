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§ NG.kz
Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя задержали полицейские в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трое неизвестных ворвались в дом местного предпринимателя, несколько раз выстрелили из пневматического пистолета в бизнесмена и его жену, потребовали денег. Однако преступники не довели свой замысел до конца и скрылись с места преступления.
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§ drakon
Re: Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17919
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Талапкерские грабители были, наверное... :-o
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§ kbkz1980
Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя задержали полицейские в Костанайской области
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4426
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ГДРе кража из музея на 1 млрд евро.
Эх вы,ушами прохлопали шедевры.
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