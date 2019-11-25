drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2822





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17919

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:48 Цитата: kbkz1980:

Мне очень стыдно за вас.

А чё, это фигня?

Как в Европе и Канаде.

Когда парад - будет?...