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§ NG.kz
Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родителей детей, посещающих ясли-сад № 6 в Костанае, шокировала новость о восстановлении на работе воспитателя, замеченного ранее в недозволительном обращении с их детьми.
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§ Lex
Re: Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 26.11.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-алло, милиция! Меня убивают!
-когда убьют, тогда звоните!
Так и тут. Пока не сломает что-нибудь не обращайтесь. Железная логика "моя хата с краю".
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§ ACROS
Re: Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый из нас является родителем. Такой пример: мы тоже, иногда, шлепаем своих родных малых деток: - за неповиновение, за шалость, да мало ли за что - и что ??- нас надо ЛИШАТЬ родительских ПРАВ за применение насилия (а это считается НАСИЛИЕМ). Прямой и топорный подход.
Ну легонько шлепнула воспитатель расшалившегося ребенка по попе, и что ? Земля перевернулась? Может это минивоспитательный эффект: таким образом ребенок с малых лет начнет понимать: в обществе существует определенный порядок и не надо переступать определенную грань - за этой гранью наступить наказание. Может тогда в нашем обществе поменьше будут Усеновых.
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§ abaika95
Re: Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас если что то не решается в пользу обиженных родителей сразу считается некомпетентностью госорганов а то что в этой ситуации есть и вторая сторона которая тоже стоит на своей "правде" этого никто в расчет не берет,впринципе как всегда,"я всегда прав потомучто-потомучто"


Цитата-//Своей вины педагог не признала и стала обращаться во все инстанции, чтобы восстановиться на работе//

Педагог также может накатать заявления во все инстанции за неправомерное увольнение с работы что она наверно и сделала,раз ее восстановили и если ее уличили за шлепаньем детей по попе и не доказана вина в причинении вреда здоровью тут хоть в лепешку разбейся трудно будет доказать что она "изверг" и не может работать с детьми
Можно конечно на психологической стороне вопроса выехать если психолог докажет что ребенок получил псих.травму,ну так тогда можно половину воспитателей и педагогов в школах поувольнять,удобная лазейка получиться ИМХО
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§ Сабыр
Re: Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребят,ну не секрет что есть дети прям неуправляемые идиоты,согласны? Такой не понимает слов,и потом,а кому работать воспитателями? Ведь нет очереди на желающих за эти копейки воспитывать деток прокуроров, местечковых акимчиков и т.д. Таких попробуй тронь. Поэтому..
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§ abaika95
Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//не секрет что есть дети прям неуправляемые идиоты,согласны?//


Согласен,но воспитатель должен находить подход и к таким детям,ребенок не виноват что у него неуправляемые родители идиоты которые прививают ему свои черты )


Причем я представляю чтобы было если воспитатель или директор объясняя родителям причину шлепанья ребенка по попе сослался на том что их чадо неуправляемый идиот с которым не возможно сладить)

Заявления в ген прокуратуру и письмо президенту обеспечено было бы)
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§ лимон
Re: Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.11.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ребят,ну не секрет что есть дети прям неуправляемые идиоты,согласны?


не согласен, идиотизм - форма умственной отсталости, соответственно такие детки должны быть в отдельной группе.
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§ kbkz1980
Re: Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в...
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4426
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
идиотизм - форма умственной отсталости, соответственно такие детки должны быть в отдельной группе.

Они и находятся в вспомогательных школах-интернатах.
Другой случай,когда дети просто невоспитанные-без шлепка по опе не понимает.
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