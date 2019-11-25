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§ NG.kz
Куда деть мусор? А закопаем его в снег!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37362
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сняла видео, как мусор убирают в 8-м микрорайоне в Костанае) Чисто случайно, уже в конце.
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§ kbkz1980
Re: Куда деть мусор? А закопаем его в снег!
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4426
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А выйти и сделать замечание не судьба?
Проще же видео снять.
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§ Добрый земледелец
Re: Куда деть мусор? А закопаем его в снег!
Добрый земледелец


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 25.11.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Проще же видео снять.

Проще делать свою работу как положено, а не в снег мусор закапывать. Тогда не надо ни замечание делать, ни видео снимать)
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§ лимон
Re: Куда деть мусор? А закопаем его в снег!
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.11.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бгг, а мусор случайно не с балконов накидали? :lol:
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§ abaika95
Куда деть мусор? А закопаем его в снег!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чем притензии?) Ну засыпали снегом мусор,весной эти же коммунальщики его и уберут)
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