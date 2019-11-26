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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
когда личка будет заполнена н


в чем проблема удалить сообщения из лички?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//в чем проблема удалить сообщения из лички//




Немогу) каждое письмо мне дорого)


Шучу,не заметил просто что есть функция удаления,сейчас почищу) спасибо
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4426
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь народу на форуме стало значительно меньше.В чём причина интересно.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уезжают люди в другие города,страны,там их ждут новые форумы
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1334
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.11.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а вы сразу так их подрезали - бред,помойка,подонки.



Что за интерпретация? Как будто я хотела ИХ уесть... К ним моё мнение не имеет отношения, отношение к предложению
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