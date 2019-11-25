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≡ Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла сегодня, 25 ноября, около 11.00, на 75-м километре трассы - неподалеку от села Новонеженка. Автомобиль "Датсун" под управлением 23-летнего водителя выехал на встречную полосу и там столкнулся с "Хондой".
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§ drakon
Re: Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чего людям дома не сидится?... :-o
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§ Тот самый
Re: Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во многих сводках ДТП фигурирует трасса Костанай - Аулиеколь или Рудный - Качар. Может уже пора что-то делать?
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§ Я
Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 25.11.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
что-то делать?

Запретить движение или ограничить скорость ?
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§ ACROS
Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе
ACROS


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Сообщений: 11
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.11.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретить движение или ограничивать скорость - я, думаю это всё равно что противостоять научно-техническому прогрессу, или поиск КРАЙНИХ, но не себя любимых. Как можно, например ограничивать скорость движения со 120 км/ч. до 110 км/ч. и 100 км/ч. - автомобили с каждым годом выпускаются скоростные и мощные, это не "москвичи" и "жигули" 70-х годов выпуска прошлого века. Ограничение в скорости - это узаконенная "кормушка" для недобросовестных жолполицейских. Самое главное - это КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ автомобиля, уровень образованности водителя в вопросах БЕЗОПАСНОСТИ движения.Если кто то купил права или как то получил другим способом, то никакое ограничение не спасёт его и его окружающих от вероятного ДТП. Количество автомобилей на душу населения увеличивается и естественно количество ДТП также будет увеличивается. Это АКСИОМА. И когда органы МВД приводят статистику о якобы уменьшения количества ДТП по сравнению с прошлым отчетным периодом, - это чистейшей воды БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ или притянутый за уши отчёт.
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§ Vit
Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе
Vit


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Сообщений: 8598
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Как с языка снял. В наш современный мир и так на каждом углу знаки по 40 стоят. На телеге с лошадью и те быстрее едут. Одни в телек говорят про современность и что нужно соответствовать. А другие только могут улицы декомунизировать, а дороги не могут. Люди двигаются в столицу и обратно по делам. Привидите в порядок её че так трудно что ли? . . А про молодость парня что не справился на льду с управлением. Так и люди с стажем не все могут справится с льдом.
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§ Я
Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе
Я


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Сообщений: 94
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 25.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько лет назад довелось возвращаться домой по этой трассе из Есиля. Попал в первый снегодождь. Это было что то, но самое интересное заключается в том , что позвонив на 112 никак не смог объяснить , какому району относится этот участок дороги. Километраж в качестве ориентира в расчет не принимался.
Может пора нам при оформлении ДТП требовать указать состояние проезжей части и наличие знаков ? Хоть появится возможность оспорить в суде заключение дознавателя ?
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§ Vit
Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8598
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
В этот день ваще там было 4 ДТП в промежутке Еселя до затобол. С 8 утра до 12. Первое за Октябрьском,фуру-реф выкинул с дороги в поле. Второе за Новонеженском где два погибших, третье за поворотом на семеновку пятнашка перевернулась в обочине. И четвёртая перед глазуновкой десятка разбитая стоит. Правда с ней не понятно, возможно со вчерашнего дня. Легко проверить, скорей всего они все зафиксированы. Вот они если все толпой в суд подадут на службы кто эти дороги обслуживают. Может что и сдвинется с мёртвой точки.Цитата:
Может пора нам при оформлении ДТП требовать указать состояние проезжей части 


[Исправлено: Vit, 25.11.2019 - 20:41]
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§ Я
Re: Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что пора вспомнить о страховке и страховой компании и вызывать страховщиков прежде ДП. У них больше опыта и возможности в поисках виновного, а так же материальная заинтересованность и , хоть какая то альтернатива ДП
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