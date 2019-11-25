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Я: В этот день ваще там было 4 ДТП в промежутке Еселя до затобол. С 8 утра до 12. Первое за Октябрьском,фуру-реф выкинул с дороги в поле. Второе за Новонеженском где два погибших, третье за поворотом на семеновку пятнашка перевернулась в обочине. И четвёртая перед глазуновкой десятка разбитая стоит. Правда с ней не понятно, возможно со вчерашнего дня. Легко проверить, скорей всего они все зафиксированы. Вот они если все толпой в суд подадут на службы кто эти дороги обслуживают. Может что и сдвинется с мёртвой точки.Цитата:
Может пора нам при оформлении ДТП требовать указать состояние проезжей части
[Исправлено: Vit, 25.11.2019 - 20:41]