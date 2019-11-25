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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 25.11.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Меня другое удивляет с каким усердием наши поуеховшие начинают защищать весь бред происходящий на их новой "родине", как это назвать?)

Предлагаю диффиринциацию по цвету...
Всмысле распределился на понауехавших, понаприехавших и на месных.
Местным, автоматом, ПП и в красную книгу. Их и так по пальцам пересчитать.
Лиле-сразу уважаемого.
8-)
Рс Цитата:
abaika95:
Одни уже ничего плохого не видят в тотальной переименовки улиц,вторые за права меньшинств топотят)

Не желаю с вами ни в 1 ни во 2 случае. Я ретроград.
:lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8598
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.11.19 - 06:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Хорошая идея. Поддерживаю. Местным пожизненный ПП) и иммунитет от модерации, их и так мало осталось, изчезающий вид. А приехавшие, уехавшие уже пусть будут в рамках правил редакции.))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4289
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местных в разы больше, просто одни боятся, другим нафиг не надо коментировать тут что-либо :-)
PS: ну и немного отважных и кому не все равно - их по пальцам можно пересчитать ))

[Исправлено: maxsaf, 26.11.2019 - 07:26]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12172
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.11.19 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Предлагаю диффиринциацию по цвету... Всмысле распределился на понауехавших, понаприехавших и на месных. Местным, автоматом, ПП и в красную книгу. Их и так по пальцам пересчитать.

И опять нужна перерегистрация на сайте? Только теперь с обязательным приложением скана паспорта (всех заполненных страниц) и справки о зарегистрированных в квартире? ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6160
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Только теперь с обязательным приложением скана паспорта (всех заполненных страниц


для местных отпадает..
местным паспорт не нужен. только для выезда за границу.
удостоверение личности.внутренний документ.
там страниц нет.
иин все расскажет о тебе,где деньги хранишь,
когда родился,когда женился и вообще много чего интересного.


Цитата:
Victor Yang:
справки о зарегистрированных в квартире?


с 1 ноября такие справки больше не выдаются.
ни в цоне , ни на егов.
все заинтересованные организации имеют доступ к базе этих данных..
для личного пользования- можно посмотреть в личном кабинете на егов,
кто прописан.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 09:03]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12172
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.11.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с 1 ноября такие справки больше не выдаются. ни в цоне , ни на егов.

Не выдаются адресные справки, т.е. где зарегистрирован человек. А справки на квартиру выдаются - там указано кто зарегистрирован в конкретной квартире.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6160
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
кто зарегистрирован в конкретной квартире.


нет, такая справка ,также как и адресная справка,
из перечня предлагаемых услуг исключена.
с 1 ноября.
зайди,посмотри.
готовятся еще убрать порядка 28 справок.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 09:38]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4289
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местные начинают "биться" за пожизненный ПП без модерации ))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12172
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.11.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Местные начинают "биться" за пожизненный ПП без модерации ))

Вот мне ПП совершенно не нужно!
И местным мне не долго осталось быть.
Цитата:
alex_60:
нет, такая справка ,также как и адресная справка, из перечня предлагаемых услуг исключена.

Ну да - там просто список показывается в личном кабинете.
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