abaika95:

Меня другое удивляет с каким усердием наши поуеховшие начинают защищать весь бред происходящий на их новой "родине", как это назвать?)

abaika95:

Одни уже ничего плохого не видят в тотальной переименовки улиц,вторые за права меньшинств топотят)