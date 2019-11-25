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≡ Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12-летний казахстанский певец Ержан Максим занял второе место на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2019" (Junior Eurovision 2019) в польском Гливице.
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§ Тот самый
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У парня есть всё для успешной карьеры: голос, харизма, необычное имя.
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§ maxsaf
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4287
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Евровидении в Польше победила девочка из Польши? :-x

Максим - это казахская фамилия?

Что за хитрое слово Алга, не переводится? :-x
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§ kbkz1980
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
kbkz1980


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Сообщений: 4423
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!
Сильный голос.
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§ alex_60
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москвич он уже. всей семьей уехали.
наверное уже не вернется.
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§ kbkz1980
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4423
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У россиян тоже хороший парень выступал.
Владеет горловым пением.
13 место почему то.
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§ abaika95
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Максим - это казахская фамилия?//




Да Макс с Казахского переводиться как поуеховший )
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§ abaika95
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Москвич он уже. всей семьей уехали.наверное уже не вернется.//




Шоубиз в Москве покруче,вот и Димаша Игорь Крутой забрал,естественный процесс отбора талантов,из Москвы в Лос-Анджелес потом уезжают,ничего не попишешь)
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§ Рудничанин
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
Рудничанин


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Сообщений: 3
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 25.11.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец мальчишка! прославляет Казахстан как и Димаш!
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§ Coopidon
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 25.11.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Талантливый мальчишка!
Лишь бы не зазвездился лет в 13-15.
Цитата:
Рудничанин:
прославляет Казахстан как и Димаш!

Кто про что. Кто о чем...

:lol:
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