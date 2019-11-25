Coopidon Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 273

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:30 Талантливый мальчишка!

Лишь бы не зазвездился лет в 13-15.

Цитата: Рудничанин:

прославляет Казахстан как и Димаш!

Кто про что. Кто о чем...



