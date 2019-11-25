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§ NG.kz
Hello, mister Davis! - «Jazz Bomond-2019» завершился в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиционный международный фестиваль «Jazz Bomond-2019» завершился сегодня, 25 ноября, вечером в новом здании Jastar Saraiy. Закрытие прошло под песни вокалиста из США Джейми ДЭВИСА, которому аккомпанировал костанайский джаз-бэнд.
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* Coopidon
Re: Hello, mister Davis! - «Jazz Bomond-2019» завершился в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 25.11.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я бесомемуччо уважаю.
Хотя джаз тоже нормально. Вот это- хелоу Долли!
Цитата:
Дэвис то и дело перемигивался со зрительницами, иногда добавляя: «Oh e, baby!», 

Хорошо английского никто не знает. И не знает, что на форуме, за ,,детку'' и отгреб...недовольные есть таким выражовыванием.
:oops:
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