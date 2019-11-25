Coopidon Re: Полицейские проверят школы на предмет безопасности в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 271

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:12 Цитата: широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность в школе»

Печальный случай, что и говорить. Трагедия.

Но...

Всегда удивлялся. Операция дорога в школу, операция пьяный водитель или пешеход.

Объявляется:

ОсОбое внимание уделяется. Получается, если операция не объявлена, то им и внимание поменьше?

Помню была операция пешеход. За мной курсантик 1,5 квартала бежал. На две тыщи штраф. У нас говорит операция, нам показатели нужны.

