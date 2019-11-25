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§ NG.kz
Полицейские проверят школы на предмет безопасности в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое решение принято на оперативном совещании с сотрудниками ювенальной полиции области, сообщает пресс-служба ДП. Проверка связана с участившимися в стране случаями преступлений против несовершеннолетних.
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* Coopidon
Re: Полицейские проверят школы на предмет безопасности в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 25.11.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
широкомасштабное оперативно-профилактическое  мероприятие «Безопасность в школе»

Печальный случай, что и говорить. Трагедия.
Но...
Всегда удивлялся. Операция дорога в школу, операция пьяный водитель или пешеход.
Объявляется:
ОсОбое внимание уделяется. Получается, если операция не объявлена, то им и внимание поменьше?
Помню была операция пешеход. За мной курсантик 1,5 квартала бежал. На две тыщи штраф. У нас говорит операция, нам показатели нужны.
:-o
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