Цитата: Vit:

Щас уже все стали экспертами. Сегодня много ума не надо и иметь 5 высших образований что б предсказать что доллар завтра будет дороже чем вчера.))

Торописса не нада!

Ещё не сказали своё слово политологи и блогеры!

