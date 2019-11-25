ACROS Двое погибли, трое в больнице - полиция прокомментировала ДТП на Аулиекольской трассе #4





(Пользователи) Сообщений: 11

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:17 Запретить движение или ограничивать скорость - я, думаю это всё равно что противостоять научно-техническому прогрессу, или поиск КРАЙНИХ, но не себя любимых. Как можно, например ограничивать скорость движения со 120 км/ч. до 110 км/ч. и 100 км/ч. - автомобили с каждым годом выпускаются скоростные и мощные, это не "москвичи" и "жигули" 70-х годов выпуска прошлого века. Ограничение в скорости - это узаконенная "кормушка" для недобросовестных жолполицейских. Самое главное - это КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ автомобиля, уровень образованности водителя в вопросах БЕЗОПАСНОСТИ движения.Если кто то купил права или как то получил другим способом, то никакое ограничение не спасёт его и его окружающих от вероятного ДТП. Количество автомобилей на душу населения увеличивается и естественно количество ДТП также будет увеличивается. Это АКСИОМА. И когда органы МВД приводят статистику о якобы уменьшения количества ДТП по сравнению с прошлым отчетным периодом, - это чистейшей воды БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ или притянутый за уши отчёт.