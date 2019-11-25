/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 429 из 429«1...427428429
§ dvb
Флуд и оффтопик (часть 4)
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 25.11.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что в наглую неспросясь никого переименовали там "красные" улицы и площади Алексей Толстого,Горького,Гайдара,Маяковского а также Чехова,Чайковского,Чернышевского и двух Островских.


Не трынди попусту. Просто им всем вернули старое название, которое было до переименования - была Горького, а стала снова Тверская.
Твои бы убогие ономасты с тургаев и чимкентов скорее бы застрелились бы, чем сделали бы аль-фараби обратно в Большую или как она там называлась до большевиков
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//была Горького, а стала снова Тверская///




Аааааа ну да конечно,это другое дело)) вообще декоммунизацией не пахнет) просто вернули старое историческое название) вот ономастам заняться нечем да? Лучше эти деньги сиротам пошли бы да? Или всё-таки нет?) Правильно все сделали?)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите дорогой двб который не трындит попосту а Большой коммунистической улице в Москве тоже вернули историческое названия ул Солженицына?)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот наши ономасты дают жару а)

Историю возвращают или изврщ... старинному Московскому переулку Настасьинсокому решено дать "историческое" название в честь Марка Захарова) история возвращается)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ан нет и тут препоны от общественности возникли не смогли наши засланный депутаты без обсуждения переименовать старинную улицу,придется обсуждать все таки) ну Алекс расскажет как демократично это все пройдет)

[Исправлено: abaika95, 25.11.2019 - 18:22]
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удручает один вопрос зачем взрослый человек сидит на гей пабликах?) Причем ищет геев именно из Костаная хотя сам живёт далеко от него.....


Странно это все очень странно
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8596
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне стыдно. Но я исправлюсь) ;-)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Алекс расскажет как демократично это все пройдет)


на сто заедь, тормоза проверь, гололед.
перепутал, в поликлинику.
клиринг,или клининг, или тампакс, или климакс..
что то такое.там скажут.
шутка юмора такая.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2019 - 18:42]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что там с контекстной рекламой еще было,
ни у кого при загрузке главной страницы НГ этого не было,
а у одного было. не помню уже что.
Профайл

§ dvb
Флуд и оффтопик (часть 4)
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 25.11.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
старинному Московскому переулку Настасьинсокому решено дать "историческое" название в честь Марка Захарова

Надо же, местные кгбэшники уже гуглить научились. Глядишь и еще до Москвы доедет.
А если по делу, то лично я - только за. Переулок упирается в Ленком, где Марк Захаров свои шедевры творил. Да и Солженицын - фигура мирового уровня.
Не то что никому не ведомые оралы и, прости господи, шаяхметовы
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//если по делу, то лично я - только за.//




А вас дорогой мой двб который оказалось трындит попусту даже никто спрашивать не будет) захотели переименовали,захотят обратно историческое название вернут) захотели же в Питере союзнику Гитлера барельеф установить никого не спросясь,установили)


А и в итоге ГДЕ ваше утверждение о возвращении исторического названия улицам?) А можете и не отвечать оно в рифме)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1979
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня другое удивляет с каким усердием наши поуеховшие начинают защищать весь бред происходящий на их новой "родине", как это назвать?)


Одни уже ничего плохого не видят в тотальной переименовки улиц,вторые за права меньшинств топотят)
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.11.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Меня другое удивляет с каким усердием наши поуеховшие начинают защищать весь бред происходящий на их новой "родине", как это назвать?) Одни уже ничего плохого не видят в тотальной переименовки улиц,вторые за права меньшинств топотят)



Ишь, разогнался, удержу нет!
Где бред, какая новая родина, какое усердие? Что Вы несёте? Свалил всё в кучу, всех одним цветом помазал!
Вот же, ядерный отход!
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4421
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 21:02
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 429 из 429«1...427428429
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 1
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх