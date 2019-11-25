Цитата: abaika95:

Меня другое удивляет с каким усердием наши поуеховшие начинают защищать весь бред происходящий на их новой "родине", как это назвать?) Одни уже ничего плохого не видят в тотальной переименовки улиц,вторые за права меньшинств топотят)





Ишь, разогнался, удержу нет!

Где бред, какая новая родина, какое усердие? Что Вы несёте? Свалил всё в кучу, всех одним цветом помазал!

Вот же, ядерный отход!