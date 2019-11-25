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§ NG.kz
Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоимость нефти будет выше, чем в текущем году, но курс доллара поднимется до 400 тенге, считает экономист Арман Байганов. Эксперт назвал четыре фактора, которые будут способствовать росту нефтяных котировок.
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* alex_60
Re: Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все знает.
местный нострадамус в экономике.
а где ТА,где графики,
где про саппорты,коррекции,даунтренды,
точки разворота?
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§ Тот самый
Re: Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а где ТА

ТА и тенге - вещи из разных вселенных
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§ drakon
Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17916
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]
ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге", - заключил Арман Байганов.

Так Марик ещё года 3 назад, заключид... :lol:

[Исправлено: drakon, 25.11.2019 - 17:58]
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§ Vit
Re: Курс доллара в 2020 году спрогнозировал эксперт
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8595
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас уже все стали экспертами. Сегодня много ума не надо и иметь 5 высших образований что б предсказать что доллар завтра будет дороже чем вчера.))
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