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§ NG.kz
Приговор по делу о фальшивомонетчиках вынесли в суде Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении Аскара Баймурзина и Валихана Жалтенова, обвиняемых в том, что они сдавали в обменные пункты поддельные купюры, огласили в суде № 2 Костаная. Общая сумма фальшивок, которая фигурировала в деле, - более $10 000.
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§ сайлау курманов
Re: Приговор по делу о фальшивомонетчиках вынесли в суде...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.11.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украсть не требует особого таланта, сохранить краденное вот где нужен талант.
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§ midzhe
Приговор по делу о фальшивомонетчиках вынесли в суде Костаная
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 25.11.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тому пример банкир с 87 миллионами тенге
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