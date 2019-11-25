Цитата: abaika95:

что в наглую неспросясь никого переименовали там "красные" улицы и площади Алексей Толстого,Горького,Гайдара,Маяковского а также Чехова,Чайковского,Чернышевского и двух Островских.



Не трынди попусту. Просто им всем вернули старое название, которое было до переименования - была Горького, а стала снова Тверская.

Твои бы убогие ономасты с тургаев и чимкентов скорее бы застрелились бы, чем сделали бы аль-фараби обратно в Большую или как она там называлась до большевиков