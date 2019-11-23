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≡ «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ ответил на запрос «НГ», лично пояснив свою позицию относительно скандального флешмоба #Утратилдовериерудничан. Также он прокомментировал историю с колесом обозрения и продажей билетов на открытии аттракциона, а также поставил точку в разговорах о собственном месте жительства.
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§ kbkz1980
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4418
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
А теперь без него скучно

Кому?
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§ Я
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 25.11.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Мне . И еще кто то добром его тут вспоминал
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