abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6417





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1971

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:16 Тут народ и стар и млад вопрошает не тратить драгоценное время на ответы "шакалятам",ладно послушаемся и не будем отвечать)







Из Москвы сообщают,наши ономасты и до первопрестольной добрались,хотят цельный переулок переименовать в честь человека лично жившего в эпоху правления Назарбаева,ужас какой,Москвичи разбились на два лагеря,кто поддерживает инициативу тех называют либералами они за все хорошее и свободу совести и митинги,те кто против переиначивания старых городских названий это квасные патриоты и кремлеботы,как интересно получилось однако....)