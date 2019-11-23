Цитата: abaika95:

Вам пофиг на все ответы на ваши вопросы вам главное куча лайков и просмотров?)

Какие вопросы... Я вообще крайне редко там задаю вопросы. Это единичные случаи, чтобы какой-то опрос был. За всё время может даже и десятка не наберётся.



А вообще мой предыдущий коммент был ответ на //дабы новый пост у себя в группе залить и пообсуждать с двумя-тремя Рудничанами// - развернул Вашу мысль, продолжив рассуждения, зачем же что-либо туда вообще заливать - как варианты...



Количество участников в обсуждениях там вообще никогда не было важно. Их может и вообще не быть, зависит от темы. Сама страница - это лишь инструмент, а не некая площадка для дискуссий.