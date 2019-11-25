/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 428 из 428«1...426427428
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1971
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Голосом Сергея Соседова?//



Вот специально сейчас загуглю посмотреть ваших кумиров))
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4286
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Да не парьтесь. Оставьте все как есть ))
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1971
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Оставьте все как есть//




Естественно оставлю) проявление чувств и сердобольства не чуждо нормальному мужчине) комплексуют и рефлексируют на эти темы только кхм,ладно не буду говорить)))
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4286
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
проявление чувств и сердобольства не чуждо нормальному мужчине

Само собой, никто же не спорит :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4418
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж,сколько узнала о Максе.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слово же есть какое то, про это,
об чем речь вели тут.
вспомнить не могу.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4286
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вспомнить не могу

Гады годы ))
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Сегодня Нурсултан Назарбаев проводит совещание с участием представителей региональных филиалов партии Nur Otan//

сидит все правительство, премьер,замы его , акимы.
президента только нет.
в рабочее время.
они все отгулы на сегодня взяли?
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6155
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Гады годы ))


да нет.
просто местные дипломатичные,
лучше сделать вид что не помню..
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4418
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседова по всем веткам
Зачем?
Итак понятны симпатии
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8593
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вчера блинчики были?
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1971
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут народ и стар и млад вопрошает не тратить драгоценное время на ответы "шакалятам",ладно послушаемся и не будем отвечать)



Из Москвы сообщают,наши ономасты и до первопрестольной добрались,хотят цельный переулок переименовать в честь человека лично жившего в эпоху правления Назарбаева,ужас какой,Москвичи разбились на два лагеря,кто поддерживает инициативу тех называют либералами они за все хорошее и свободу совести и митинги,те кто против переиначивания старых городских названий это квасные патриоты и кремлеботы,как интересно получилось однако....)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1971
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо отдать должное нашим ономастам они настолько вольготно себя чувствуют в Москве с этими всеми "декоммунизациями" что в наглую неспросясь никого переименовали там "красные" улицы и площади Алексей Толстого,Горького,Гайдара,Маяковского а также Чехова,Чайковского,Чернышевского и двух Островских.



Ужас какой...
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4418
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вчера блинчики были?

А сироп кленовый не прислал?
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4418
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астану ездил
Мог бы меня взять.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 428 из 428«1...426427428
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 5
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх