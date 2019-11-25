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≡ Рудненский «Аят» завершил элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу на последнем месте в группе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Рудненский «Аят» завершил элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу на последнем месте в группе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37352
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорватский «Ново-Вриеме» 24 ноября обыграл рудненский «Аят» в матче элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА – 2019/20. Счет в игре открыл игрок «Аята» Агапов, забив уже на 1-й минуте. Мусинов смог сравнять счет через 10 минут.
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* drakon
Re: Рудненский «Аят» завершил элитный раунд Лиги чемпионов по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо - сыграли. Наверное судьи - подсуживали... :lol:
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§ Рудничанин
Re: Рудненский «Аят» завершил элитный раунд Лиги чемпионов по...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 25.11.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодцы Аят! Рудный как всегда красавчики!
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