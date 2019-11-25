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§ NG.kz
В Японии разработали быстрый и точный метод выявления рака по одной капле крови
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37349
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпорация Toshiba создала технологию, позволяющую с точностью до 99% выявлять 13 видов рака по одной капле крови менее чем за два часа. Стоимость диагностики составит около 180 долларов.
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* kbkz1980
Re: В Японии разработали быстрый и точный метод выявления рака...
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если сдать онкомаркеры на эти 13 видов
Сумма будет меньше чем 180$
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