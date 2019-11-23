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≡ Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37349
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда у казахского языка будет окончательный алфавит на латинской графике? Казахстанцы уже видели несколько вариантов, и каждый раз это вызывало либо смех, либо критику. В первую очередь специалисты решат технические проблемы, но это лишь одно из четырёх направлений, по которым они работают.
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§ сайлау курманов
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.11.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вам честно скажу, диктора новостей на государственном языке я вообще не могу понять, возможно через слово. Приходится ждать русскоязычного варианта. Читать казахские газеты раньше хоть изредка доводилось, а сейчас вообще не пойму. Что происходит??? Это просто диверсия и нынешних реформаторов пора признать врагами народа
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