NG.kz Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:29 Когда у казахского языка будет окончательный алфавит на латинской графике? Казахстанцы уже видели несколько вариантов, и каждый раз это вызывало либо смех, либо критику. В первую очередь специалисты решат технические проблемы, но это лишь одно из четырёх направлений, по которым они работают.

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