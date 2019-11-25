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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8592
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АКИМАТ вы собираетесь дороги посыпать? Кошмар какой то. Гололед. Только что с Астаны приехал. В новонеженки (Аманкарагай) сразу три машины разбились. Трупы на дороги лежат. Буквально перед носом разбились. Наверно как раз я чай пил в это время. Капец а не дороги. Позорище. Республиканская трасса.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1330
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.11.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а просто перешагнуть.



Понравилось! :-)
А сам-то -"... без драки кайфа нет"? :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Нос суёте,с ехидством////////////

соглашение говорит это разрешает лично ему.
да и нос длинный наверное.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2019 - 12:27]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
. Трупы на дороги лежат.


ужас какой то.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Позорище. Республиканская трасса


а что, на трассах разве посыпали когда нибудь?
что то не помню.
ну на подьемах, спусках может быть.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2019 - 12:46]
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну по подьемах, спусках может быть.

На подъёмах, в городе, какой то
мужик Золой - посыпает.
Видео было, тут в НГ... :-o
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8592
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да и на подъёмах перестали. Щас новая фишка у них. Кучки песка на обочине сделают, типа кому надо, бегайте с лопатой подсыпайте. Границу переходишь, все, пожайлуста сухо
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

ну к примеру на горе там за аэропортом, трасса,
стояли вначале подьема большие ящики с песком, это было.
сейчас не знаю, есть ,нет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Границу переходишь, все, пожайлуста сухо


ну там в Башкирии зимой по горам не кайф было ездить всегда.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На подъёмах, в городе, какой то мужик Золой - посыпает.


так там у автобусника с резиной проблемы были.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
все, пожайлуста сухо


там чистят сразу,не дожидаясь, когда снег кончится, поэтому наледи и нет.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так там у автобусника с резиной проблемы были.

Ну тогда, конечео, причина конечно,уважительная... :lol: :-o
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос редакции.
Как я могу заблокировать дабы не читать гадости в личке?
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